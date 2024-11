Tecnologia ajuda a reduzir em cerca de 30% tempo de execução de obra

Cada vez mais, a tecnologia tem contribuído para agilizar o serviço e aumentar a segurança dos trabalhadores na construção civil. Em entrevista ao Jornal CBN Campo Grande, desta segunda-feira (18), o Head de Engenharia do Grupo Evo Evolução Urbana, Romário Manuel Rodrigues, falou sobre os principais desafios do setor hoje na Capital e explicou como a utilização de formas metálicas na obra tem contribuído para dinamizar a construção.

Romário Rodrigues Foto: Karina Anunciato

“A gente precisa de mão de obra qualificada, mas também podemos olhar por outra vertente: a inovação e a tecnologia. No Grupo Evo, utilizamos a técnica da parede de concreto com formas metálicas. No momento em que estamos executando a estrutura, já estamos queimando algumas etapas, porque fazemos a estrutura junto com a parede. Assim, eliminamos etapas como a alvenaria, o chapisco, o reboco e o embutimento de instalações elétricas. Com isso, diminuímos a necessidade de mão de obra para essa fase, queimando etapas”, explicou.

Conforme Romário, a técnica ajuda a imprimir maior velocidade na execução da obra, possibilitando a redução do prazo de conclusão. “Eu diria que conseguimos economizar em torno de 30%, o que é bastante significativo com o uso da parede de concreto”, resumiu. Outro ponto destacado pelo construtor é a segurança dos trabalhadores na obra.

Acompanhe a entrevista completa: