Terrenos sem manutenção preocupam moradores na região norte da Capital

Em bairros da região norte da capital, uma situação se repete e preocupa moradores. Andando pelas ruas do Seminário e do Carandá Bosque é possível perceber terrenos que não possuem manutenção, muitas vezes terrenos vazios e com alta vegetação, que acabam incomodando principalmente os moradores mais próximos ao local. Na maioria dos casos, a vegetação chega a tomar conta da calçada, e quem passa pela região precisa tomar mais cuidado ao ter que andar no meio da via.

