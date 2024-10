Trabalhador pode se candidatar a quase quatro mil vagas na Capital nesta segunda

Os trabalhadores de Campo Grande que desejam ingressar no mercado de trabalho ou mesmo mudar de função tem à disposição nesta segunda-feira (28), 3.790 vagas, nas duas agências públicas de emprego.

Na Fundação Social do Trabalho (Funsat) são 2.166 vagas e na Fundação do Trabalho em Mato Grosso do Sul (Funtrab) outras 1.624 oportunidades.

As opções variam entre vagas de ampla concorrência, para pessoas com deficiência e estágio.

Funsat

Para participar dos processos seletivos, os candidatos deverão comparecer à Funsat com documentos pessoais com foto e Carteira de Trabalho. No caso de Carteira de Trabalho Digital é importante que o trabalhador leve o celular com bateria e recarga, para acesso aos dados. É necessária a atualização cadastral.

Entre as oportunidades estão 23 vagas de auxiliar de laboratório de análises clínicas; 39 para consultor de vendas; 6 para farmacêutico; 1 para fonoaudiólogo geral. 98 oportunidades que não exigem experiência.

A Fundação Social do Trabalho fica na Rua 14 de Julho, 992 – Vila Glória. O horário de atendimento é das 7 h às 17 h.

Funtrab

Ao todo, na Funtrab são disponibilizadas 1.624 vagas. Deste total, quem está cursando o ensino médio ou superior pode concorrer a 63 vagas de estágio.

Os interessados devem comparecer à Funtrab com RG, CPF e Carteira de Trabalho. Além de concorrer às vagas, o trabalho pode ainda solicitar o Seguro-Desemprego. A Funtrab fica na rua 13 de maio, 2773, centro. O horário de atendimento é de segunda a sexta, das 7h30 às 17h.

Correios

Termina nesta segunda-feira a inscrição do concurso dos Correios. A seleção é para o preenchimento de 3.511 vagas, das quais 3.099 vagas de nível médio e 412 vagas de nível superior.

As inscrições, que começaram no dia 10 devem ser feitas pela internet, no site do Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC).

As taxas variam entre R$ 39,80 para nível médio e R$ 42 para nível superior. Os salários partem de 2.429,26 para os cargos de nível médio e de R$ 6.872,48 para os cargos de analista, de nível superior.

A realização das provas está prevista para 15 de dezembro. Para os cargos de agente de Correios, de nível médio, as provas serão objetivas de caráter eliminatório e classificatório, com 50 questões. Já para os de Analista de Correios, serão objetivas de caráter eliminatório e classificatório, mais prova discursiva com redação de até 30 linhas.