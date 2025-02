Trechos das ruas da Capital são interditados devido ao estrago da chuva

Devido às fortes chuvas de ontem (20), trechos da cidades precisaram de interdição devido à queda de árvore, que obstruiu as ruas da Capital.

Segundo o meteorologista Natálio Abrahão, da Estação Meteorológica da Uniderp, o acumulado de chuva do início do mês até às cinco da tarde de ontem foi de 90,3 milímetros. Até o fim do mês de fevereiro é previsto um acúmulo de 172 milímetros.

Manutenção

A Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep) está realizando recolhimento de árvores e galhos caídos nas ruas, resultado do temporal da tarde de ontem. As equipes da Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) estão interditando os trechos para que a remoção seja feita.

Alguns pontos de remoção de árvores:

Rua Primeiro de Julho (Vila Carvalho)

Rua Brilhante (Bairro Amambaí)

Rua dos Barbosas (Bairro Amambaí)

Av. Fernando Correa da Costa (região do Horto)

Av. Norte (Bairro Monte Castelo)

Rua Borges de Medeiros (Bairro Amambaí)

Rua Planalto (Jd TV Morena)

Rua 26 de Agosto (Bairro Amambaí)

Danos

Algumas regiões de Campo Grande registraram alagamentos e quedas de árvores durante as chuvas de ontem (20). Entre os locais afetados, estão os bairros Itanhangá, Parque do Lageado e Vila Albuquerque, perto da UFMS, onde um carro ficou ilhado devido ao alagamento.

Na rua Portuguesa, Vila Albuquerque, um carro ficou ilhado. Foto: Eveline Terra

Trecho de alagamento da Vila Albuquerquer. Foto Eveline Terra

Imagens fornecidas pela equipe do Campo Grande Mil Grau