No CBN Carreiras desta segunda-feira (10), o colunista Eberson Terra avalia os impactos da pesquisa realizada pelo Linkedin Brasil que apontou que três a cada cinco brasileiros buscarão mudar de emprego neste ano.

Segundo Terra, o resultado pode parecer estranho num momento de recorde histórico de baixo desemprego. Por outro lado, há aquecimento de boa parte do mercado na geração de mais oportunidades com novas vagas com salários mais altos.

Acompanhe a análise completa: