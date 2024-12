Véspera de ano novo será de calor e com risco de temporais em MS

O ano de 2024 está se despedindo com temperaturas elevadas e instabilidade atmosférica em Mato Grosso do Sul. A previsão do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec) indica um dia de sol com aumento de nebulosidade e possibilidade de pancadas de chuva, que podem evoluir para tempestades em algumas regiões.

De acordo com o Cemtec, a virada do ano pode registrar um acumulado de chuva de até 40 milímetros, favorecida pela atuação de uma área de baixa pressão atmosférica sobre o Paraguai/Argentina, aliada ao transporte de calor e umidade. Os ventos devem soprar com intensidade, podendo chegar a 60 km/h e ocasionar rajadas ainda mais fortes.

Calor intenso e pancadas de chuva

Apesar da possibilidade de chuvas, as temperaturas seguem elevadas. Campo Grande terá mínima de 23°C e máxima de 34°C. Em Dourados e Anaurilândia, os termômetros variam entre 21°C e 34°C. No sul do Estado, Ponta Porã e Iguatemi registraram mínima de 21°C e máxima de 32°C.

Nas regiões pantaneira e sudoeste, Porto Murtinho terá máxima de 39°C, Corumbá 37°C e Aquidauana 36°C. Em Coxim, a temperatura deve chegar a 32°C. No norte e Bolsão, as máximas variam entre 30°C e 33°C.