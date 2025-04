Vida Nova recebe evento de moda sustentável

O Parque Tarsila do Amaral, no bairro Vida Nova, em Campo Grande, vai receber o maior evento de moda circular e economia criativa da Capital. É a 11ª edição do Desapega Campo Grande, que pela primeira vez chega à região, ocupando a área coberta do Parque Tarsila do Amaral. O evento será sábado (19), das 8h às 16h.

Com mais de 80 brechós confirmados e mais de 25 mil itens disponíveis, estarão reunidos expositores de roupas, calçados, acessórios, livros, brinquedos, itens de decoração e plantinhas. Tudo com preços acessíveis — a partir de R$ 2 — e com a proposta de incentivar o consumo consciente, o reaproveitamento de peças e a geração de renda para pequenos empreendedores.

Criado para valorizar a economia local e fortalecer a cultura da moda sustentável, o Desapega CG já se consolidou como um dos maiores encontros de brechós do estado, reunindo milhares de pessoas a cada edição. A realização no Parque Tarsila do Amaral marca uma nova fase do evento, ampliando o alcance e aproximando o projeto de diferentes comunidades da cidade.

“Cada edição do Desapega é uma celebração da economia circular. Estar pela primeira vez no Vida Nova é um passo importante para descentralizar o acesso à moda com propósito. Vamos ocupar a área coberta do parque com conforto e diversidade para todos que quiserem participar”, destaca a coordenadora do Coletivo de Brechós de Campo Grande, Val Reis.

“Levar o Desapega CG para o Parque Tarsila do Amaral é mais um passo na nossa trajetória. É muito simbólico chegar pela primeira vez na região do Vida Nova e ver que a moda circular está ocupando novos espaços, conectando histórias e oportunidades. É mais uma prova de que o desapego transforma — pessoas, bairros e a cidade inteira”, finaliza Val Reis.