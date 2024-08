Em semana de valorização do boi gordo, frigoríficos mantêm escala de abates

Em semana de valorização para a arroba do boi gordo, a indústria frigorífica buscou a manutenção de sua escala de abates. As ofertas para aquisição de boiadas melhoraram em boa parte do país, refletindo a escassez de bois prontos para o abate e, até mesmo, de animais mais leves para atividade.

O principal destaque na semana está por conta da praça de Campo Grande/MS, onde a indústria paga R$ 235,00 por arroba de boi gordo, o mesmo preço da praça de referência, São Paulo. Entretanto, em SP se encontram também ofertas acima da média, chegando a R$ 237,00 a arroba.

Douglas Coelho, analista de mercado, participou do quadro CBN e Acrissul no Agro, na oportunidade falou sobre os recordes de exportações de carne bovina e, também, do faturamento histórico da indústria frigorífica.

Confira o quaro CBN e Acrissul no Agro na íntegra:

