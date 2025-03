Preço dos ovos dispara no Brasil

Os valores mensais do ovo atingiram recordes, segundo a média realizada pelo Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea), que iniciou a série de parciais em 2013.

Na segunda metade de fevereiro, as vendas no varejo diminuíram. Isso aconteceu porque os preços subiram para o consumidor e porque, nesse período, o poder de compra das pessoas costuma ser menor. Mesmo com a queda nas negociações, os estoques de proteína continuam baixos.

Segundo pesquisadores do Cepea, a quinta onda de calor acende um alerta para o setor, visto que isso compromete o bem-estar das aves, a produção e a qualidade dos ovos, especialmente a resistência da casca. Além disso, as temperaturas elevadas já estão resultando na mortalidade de galinhas em algumas regiões.

As altas temperaturas no Brasil, o alto preço do milho e a proximidade da Quaresma são fatores do aumento do preço do ovo no país.