Representante de MS participa das discussões sobre o marco temporal

O presidente do sistema Famasul, Marcelo Bertoni, que também preside a Comissão Nacional de Assuntos Fundiários da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA ), participou na câmara de conciliação - criada pelo ministro Gilmar Mendes no Supremo Tribunal Federal (STF), para discutir o marco temporal. Bertoni representou os produtores rurais de todo o país e participou do CBN Agro desta semana.

Confira a entrevista do CBN Agro na íntegra:

