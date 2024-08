Sistema de monitoramento visa identificar relação da carne bovina e desmatamento ilegal

O Ministério Público Federal e frigoríficos da Amazônia Legal estão implementando um novo sistema de monitoramento na pecuária, em que produtores rurais usam chips eletrônicos em brincos nas orelhas do gado para rastrear sua origem e combater a carne bovina proveniente de áreas de desmatamento ilegal. Esse tipo de medida pode ser ampliada para Mato Grosso do Sul e por isso o tema é tão relevante. Quem falou sobre o tema no CBN Agro foi advogado Pedro Puttini.

