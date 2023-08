Incêndio em veículos não são raros e existe prevenção

A causa de incêndio em um veículo, representa uma situação assustadora e a da mais grave que se pode enfrentar. Não é só em filme que essa situação pode acontecer, ao contrário, sem o cuidado necessário com o carro, há um alto risco de causar ferimentos graves que podem ser fatais.

Conforme o colunista da CBN MOTORS, Paulo Cruz, prevenir o incêndio nos veículos, é sinônimo de “lembrar da manutenção”. Mesmo que seja um carro antigo, a revisão é a chave para segurança e economia.

Raramente a origem do incêndio ocorre de maneira repentina. Existem razões que se agravam gradualmente, até que as condições surjam e iniciam a propagação das chamas. Paulo Cruz alerta as principais razões para acontecer.

“Geralmente vazamento de combustível e/ou óleo. O catalisador serve para limpar as impurezas que saem pelo cano de escapamento, ele precisa de atenção. Quando está muito saturado ou entupido, vira um corpo incandescente debaixo do carro”. Concluiu Paulo.

Paulo ainda destaca que o cheiro forte da gasolina é justamente para o alerta da combustão, pois mesmo que vaze pouco, pode acontecer um estrago. Sendo assim, a importância da revisão preventiva e da manutenção constante, é o mecanismo principal para a qualidade de vida do seu veículo.

Confira o programa ao vivo, desta terça-feira (15).