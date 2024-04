130 animais da raça Girolando participam dos julgamentos da Expogrande 2024

A raça Girolando conta 130 animais participando do julgamento e exposição na Expogrande 2024. Carlos Ronan Salgueiro, diretor do Núcleo de Criadores de Girolando de Mato Grosso do Sul, participou do quadro CBN e Acrissul no Agro, confirmando a expectativa positiva para a raça neste ano.

O dirigente explica que apesar da realidade mais dura na precificação do leite, a expectativa é boa para quem produz. A diretora do Núcleo Girolando, Aurora Real, enfatizou a qualidade dos animais, investimentos na raça e foco na produção leiteira.

Os diretores do Núcleo Girolando de MS contam ainda que a raça se destaca pela alta produtividade, rusticidade, precocidade, longevidade e fertilidade. É responsável por cerca de 80% do leite produzido no país e tem uma excelente capacidade de adaptação a diferentes tipos de manejo e clima.

