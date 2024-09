2º Fórum ESG Amcham será dia 19 em Campo Grande

Tendências, desafios e as melhores práticas para a agenda ESG (Environmental, Social and Governance, em português significa Ambiental, Social e Governança) no mundo corporativo serão tema do Fórum da Amcham 2024, que será realizado na próxima quinta-feira (19) em Campo Grande.

O gerente regional da Amcham Brasil, Dennis Rondina, explica que a pauta do fórum foi definida a partir de uma pesquisa realizada com 700 empresas para entender a maturidade dos negócios diante da agenda ESG. Entre os resultados do levantamento, foi constatado que o maior desafio para 40% das empresas é medir os resultados dessa agenda.

Continue Lendo...

"A gente encontrou que 71% das empresas já aplicam de alguma forma o ESG. Então, o foco do evento é de fato trazer esses desafios, essas tendências e como é que na verdade as empresas superam um pouco desses desafios. Porque tem algumas questões que precisam ser superadas pelas empresas, para olhar para dentro dos pilares de social, de ambiental e de governança", explicou Rondina.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A pesquisa da Amcham "Panorama ESG 2024" teve a participação de executivos e executivas de grandes e médias empresas, que juntas são responsáveis por 651 mil empregos diretos e por um faturamento anual de R$ 756 bilhões.

Clique abaixo e acompanhe a entrevista na íntegra:

SERVIÇO

2º Fórum ESG Amcham 2024 será realizado no dia 19/9, quinta-feira, na Faculdade Senai da Construção, em Campo Grande.

Programação

18:20 - Credenciamento e Welcome Coffee

18:50 - Abertura Institucional Amcham

19:00 - Panorama ESG | Palestrante: Lucas Faia, Diretor, Humanizadas

19:30 - Governança: O pilar para construção de uma estratégia ESG | Palestrante: Lucia Casasanta, Conselheira Administrativa do IBGC (Instituto Brasileiro de Governança Corporativa)

20:05 - Transição Energética | Palestrante: Camila Schoti, Diretora de Marketing & Growth, (re)energisa

20:30 - Sustentabilidade: Tendências, Desafios e Oportunidades | Palestrante: João Zeni, Diretor de ESG LATAM, Electrolux

21:00 - Encerramento Amcham

Informações: (67) 99272-1020