85% dos líderes tem medo de dar feedback

Em entrevista ao Jornal CBN CG, a pós-doutora em Liderança e People Analytics, Juliana Almeida, falou sobre a gestão de pessoas de alto impacto. Ela que está em Mato Grosso do Sul, como uma das palestrantes do 3º Encontro de Gestores de Pessoas no Setor Público de MS, explicou como desenvolver equipes e líderes para bons resultados.

“Um dos problemas é a liderança. Líderes são normalmente bons profissionais que entregam resultados e são promovidos à carreira de líderes. Só que quando eles sentam na cadeira de líderes as competências necessárias são diferentes, então é muito comum que 85% dos líderes tenham medo de dar feedback. É muito comum que líderes não saibam mentorear a equipe por não ter um desenvolvimento organizacional. Eles podem ter um impacto negativo na cultura, então um problema é preparar a liderança para desenvolver uma cultura que realmente traga resultados com bem-estar”.

Mentora de alta liderança, Juliana explicou que este comportamento de falta de respostas ao grupo, ou subordinados, está ligado ao perfil afetivo do brasileiro. Durante a conversa ela deu dicas e falou da gestão de pessoas para o futuro. Acompanhe a entrevista.