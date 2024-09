A chave para uma postura perfeita e movimentos eficientes

A força muscular é um elemento essencial para a manutenção de uma boa postura corporal e para a eficiência dos nossos movimentos cotidianos. Dinei Carlos na coluna CBN Boa Forma desta segunda-feira (16) tratou sobre o assunto.

Dinei comentou que músculos fortes são responsáveis por oferecer o suporte necessário à coluna vertebral, ajudando a evitar dores nas costas e a melhorar o alinhamento do corpo. Além disso, o fortalecimento muscular protege as articulações e previne lesões durante atividades simples do dia a dia, como caminhar, levantar objetos ou subir escadas.

Confira a coluna na íntegra: