A importância do equilíbrio corporal para a saúde

Manter o equilíbrio corporal é crucial para desfrutar de uma vida plena e saudável, pois influencia diretamente na qualidade de nossas atividades diárias e na prevenção de quedas.

Na coluna CBN Boa Forma desta segunda-feira (8), Dinei Carlos comentou que essa capacidade complexa depende da interação entre diversos sistemas do corpo, como o sistema vestibular (no ouvido interno), a propriocepção (que nos dá a sensação da posição e do movimento do corpo) e a visão.

Continue Lendo...

Confira a coluna na íntegra: