Abate de bovinos cresce 13,5% em MS no último ano

Em Mato Grosso do Sul, no 1º trimestre deste ano foram abatidas quase um milhão (923.723) de cabeças bovinas sob algum tipo de serviço de inspeção sanitária. Esse volume representa um crescimento nos abates de 13,56% quando comparado aos primeiros três meses de 2023.

Os números foram divulgados hoje pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) no levantamento sobre abate de bovino, suínos e frangos e produção de couro, leite e ovos.

Na comparação com trimestre anterior (outubro, novembro e dezembro de 2023) o crescimento foi de 5,73%. Neste ano, janeiro foi o mês de maior atividade do trimestre, com um abate total de 314.468 cabeças, variação positiva de 5,6% em relação a janeiro de 2023.

O abate de fêmeas caiu 3,9% em relação ao 1º período de 2023. Na mesma comparação, o abate de machos subiu 17,4%.

No Brasil, o abate foi de 9,30 milhões de cabeças de bovinos no 1º trimestre de 2024, representando um recorde, considerando toda a série histórica da pesquisa, iniciada em 1997. Conforme o IBGE houve aumento nos abates em 23 das 27 unidades da Federação, na comparação ao 1º trimestre de 2023.

Mato Grosso do Sul tem o 4º maior abate de bovinos do país, com 9,9% da participação nacional. Mato Grosso continua liderando, com 18,3% da participação nacional, seguido por Goiás (10,8%) e São Paulo (10,0%).

Foto: Portal do Agronegócio

Abate de suínos



Mato Grosso do Sul registrou recuperação em relação ao trimestre anterior, com 652.664 cabeças abatidas no 1º trimestre de 2024 (+5,0% ). Mas, se comparado ao 1º trimestre de 2023, houve queda de 6,1%, representando 42,8 mil cabeças a menos.

No Brasil, o abate de 229,81 mil cabeças de suínos a menos no 1º trimestre de 2024, em relação ao mesmo período do ano anterior, foi impulsionado por quedas em 15 dos 24 estados participantes da pesquisa.

No ranking nacional, Mato Grosso do Sul é o 7º maior estado em número de abates de suínos.

Foto: Lucas Scherer/EBC

Abate de frangos

O número de frangos abatidos no estado foi de 45,47 milhões de cabeças. O número é 8,1% maior que o registrado no último trimestre de 2023 (42,04 mi de cabeças) e fica logo à frente (0,1%) do valor obtido no 1º tri de 2023 (45,39 mi de cabeças).

O abate de cabeças de frango registrou 102,54 mil toneladas (t) em peso das carcaças. O recorde da série histórica foi obtido no 2º trimestre de 2022 (108,99 mil t).

Comparado ao 4º trimestre de 2023 (94,36 mil t) houve um aumento de 8,7%. Já se comparado ao mesmo período de 2023 (105,04 mil t), houve queda de 2,38%.

MS tem o 8º maior número entre as unidades da federação para ambos indicadores. PR tem os maiores (550,7 mi de animais e 1,18 milhão de t).

Foto: Divulgação/AENPr

Destaque na produção de ovos de galinha

A produção de ovos de galinha quebrou o recorde da série histórica no 1º trimestre de 2024. Com a produção de 21.54 milhões de dúzias, o valor é 13,1% maior que o obtido no último trimestre de 2023 (18.97 mi de dúzias) e 9,3% maior que o obtido no 1º tri de 2023 (19,62 mi de dúzias).

O número mais recente coloca MS em 11º entre os estados, ficando SP com o maior número (290,05 mi de dúzias) e RJ com o menor (1,48 mi de dúzias)