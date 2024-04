Abril Laranja: alerta para a prevenção aos maus-tratos animais

O quarto mês do ano é dedicado a chamar a atenção da população para a prevenção aos maus-tratos animais com a campanha Abril Laranja. Apesar das atualizações legislativas em defesa dos animais, ainda há muito que avançar na proteção dos bichos.

Em entrevista ao Jornal CBN CG, o defensor da causa animal, Bruno Nóbrega falou das ações realizadas em Campo Grande, esta semana. Nesta terça e quarta-feira (02 e 03) está sendo promovida uma exposição de fotos com animais resgatados em situação de vulnerabilidade.



A mostra está montada no Pátio Central Shopping. Já na próxima sexta-feira (05) será realizada no Shopping Campo Grande uma feira de adoção. Acompanhe a entrevista completa.