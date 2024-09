Ação vai celebrar Dia Mundial da Limpeza na Capital

A "Ação de Limpeza Contra a Dengue" será realizada nesta sexta-feira (20), no bairro Maria Aparecida Pedrossian, para celebrar o Dia Mundial da Limpeza. O local foi escolhido para ação por estar entre os sete bairros da Capital com o maior número de incidência de dengue, segundo levantamento da Secretaria Municipal de Saúde.

De acordo com Ilkêmia Figueiredo, diretora-executiva do Sindicato das Empresas de Asseio e Conservação de Mato Grosso do Sul, a ação busca o engajamento das pessoas com a sustentabilidade e a responsabilidade com o descarte correto dos resíduos, especialmente, aqueles que acumulem água.

"O objetivo é promover e engajar as empresas, e também a comunidade, para que compreendam o impacto de suas ações e sintam-se motivados a adotar hábitos mais sustentáveis, além de fortalecer também o sentimento de pertencimento e responsabilidade de todos os envolvidos".

Segundo o último boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde (SES), Mato Grosso do Sul já teve 15.800 casos de dengue confirmados este ano. Destes, 745 foram registrados em Campo Grande.

A "Ação de Limpeza Contra a Dengue" será realizada das 9h às 12h, na Associação de Moradores do Bairro Maria Aparecida Pedrossian.