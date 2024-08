Agosto começa com sol e calor intenso em MS

O mês de agosto começa com sol forte e calor predominando em todo o Mato Grosso do Sul, conforme previsão do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), para esta quinta-feira (1º).

Conforme o relatório do Cemtec, a quinta será um dia de tempo firme, com algumas variações na nebulosidade devido à influência de um sistema de alta pressão atmosférica. As temperaturas deverão seguir em elevação, com máximas podendo chegar entre 34°C e 37°C em determinadas regiões.

Continue Lendo...

O clima quente e seco resultará em baixos índices de umidade relativa do ar, que devem oscilar entre 10% e 30%. Diante dessas condições, recomenda-se à população que mantenha-se bem hidratada e considere umidificar os ambientes para evitar desconfortos. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), mantém o alerta amarelo, que indica perigo potencial para baixa umidade relativa do ar, para todas as regiões de Mato Grosso do Sul.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Os ventos soprarão do quadrante Leste/Nordeste, com velocidades variando entre 30 km/h e 50 km/h, podendo ocasionalmente registrar rajadas superiores a 50 km/h.

Temperaturas

Campo Grande

Mínima: 21°C Máxima: 33°C

Coxim

Mínima: 18°C Máxima: 38°C

Corumbá

Mínima: 19°C Máxima: 38°C

Dourados

Mínima: 16°C Máxima: 35°C

Três Lagoas

Mínima: 18°C Máxima: 34°C

Porto Murtinho

Mínima: 21°C Máxima: 37°C

*Com informações do Cemtec/MS e Inmet