Águas Guariroba reforça a importância da preservação ambiental no Dia Mundial da Árvore

Hoje (21) é celebrado o Dia Mundial da Árvore. O gerente de Meio Ambiente e Qualidade da Água Guariroba, Fernando Garayo, destacou o papel essencial da preservação ambiental para a qualidade de vida e a resiliência hídrica em Campo Grande. Com diversas ações voltadas para a sustentabilidade, a empresa reafirma seu compromisso com a conservação das áreas nativas e a promoção de um ambiente mais saudável.

Uma das iniciativas centrais da instituição é o Viveiro de Mudas Nativas do Cerrado, que tem capacidade de produção de 80 mil mudas por ano. "O viveiro tem como objetivo auxiliar os produtores rurais na revitalização das áreas nativas degradadas, além de ajudar a proteger as Áreas de Preservação Permanente (APPs) e matas ciliares", explica Garayo. A solicitação das mudas é feita de maneira online, por meio do site da empresa. Os interessados preenchem um formulário, que passa por avaliação para garantir que o uso das mudas será apropriado e sustentável.

Garayo também ressaltou a importância da educação ambiental para que as mudas nativas sejam aproveitadas corretamente. Ele explicou que Campo Grande possui um plano diretor de arborização, o qual deve ser seguido pela população. "Esse plano é fundamental, pois define quais espécies de árvores são indicadas para cada local. Plantar a árvore certa no lugar certo é essencial para garantir os benefícios ambientais e evitar problemas futuros"

