Ainda não dá pra cravar quem vai para o segundo turno

A partir da semana que vem, a campanha eleitoral entra na reta final para definir quem vai concorrer ao segundo turno da Prefeitura de Campo Grande. Isso se não acontecer reviravolta nos últimos dias e o prefeito for definido já no dia 6. O fato que o nervosismo começa a tomar conta dos candidatos e dos marqueteiros.

Hoje, três candidatos despontam na dianteira por duas vagas no segundo turno. A Rose Modesto, do União Brasil, lidera todas as pesquisas desde o início da campanha. Mas começou a perder um pouco de fôlego nos últimos dias da campanha, de acordo com as pesquisas divulgadas. Ela já está vendo os principais rivais pelo retrovisor na corrida eleitoral.

O desafio dela é segurar a liderança até o dia 6 para não ser surpreendida na abertura das urnas. Rose sabe muito bem o tamanho dos obstáculos a serem superados para assegurar vaga no segundo turno. Ela virou alvo de ataques nas redes sociais.

Mas não é só Rose está nessa batalha para não ser atingida pelos bombardeios. O candidato governista, deputado federal Beto Pereira (PSDB), é quem mais cresceu nas pesquisas e já está no calcanhar de Rose. Ele, também, acabou virando alvo de denúncias. Se isso pode prejudicá-lo, ainda não dá para medir, porque tudo está acontecendo nos últimos dias da campanha.

De qualquer forma, Beto espera superar essa barreira e conquistar vaga no segundo turno com apoio dos eleitores bolsonaristas. Já a prefeita Adriane Lopes (PP) chega a reta final da campanha com fôlego para brigar por uma vaga no segundo. Nas pesquisas, ela aparece em terceiro lugar. É uma posição que a torna competitiva nessa guerra eleitoral.

A prefeita, também, entrou na mira dos adversários com duras críticas e denúncias por assédio aos servidores para comparecer em seus eventos de campanha.

