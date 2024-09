Ajuste na campanha eleitoral 

A menos de um mês do primeiro turno das eleições, os candidatos a prefeito de Campo Grande estão procurando ajustar a estratégia para conquistar votos.

Pelas pesquisas, três candidatos estão na briga pelas duas vagas no segundo turno: Rose Modesto (União Brasil), deputado federal Beto Pereira (PSDB) e a prefeita Adriane Lopes (PP).

Continue Lendo...

Rose está na corrida eleitoral, praticamente, sem apoio de partidos. Ela conta com PDT, que tem como grande protagonista o ex-prefeito Marquinhos Trad, que concorre a uma vaga de vereador.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Rose está se preparando para rebater os mais intensos ataques que serão lançados daqui pra frente. Ela já começou receber pesadas denúncias, uma delas envolvendo o seu nome na Operação Coffee Break, que levou inúmeros vereadores a serem investigados sob suspeita de receberem propinas para cassarem o mandato do prefeito Alcides Bernal. Rose nega todas as acusações. Ela sabe que não terá paz. Tanto é que seu grupo de estrategistas está coletando informações para defendê-la.



Já Beto Pereira aposta na ampla aliança para superar as barreiras em uma disputa acirradíssima por uma vaga no segundo turno. O ex-governador Reinaldo Azambuja, presidente regional do PSDB, é o fiador da candidatura de Beto. Ele conta, ainda, com apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro para conquistar o voto dos conservadores.

Só que Beto, até o momento, não contou com o empenho de Bolsonaro para alavancar a sua candidatura. O ex-presidente prometeu vir a Campo Grande para participar da reta final da campanha. Beto faz jogo de atirar na prefeita Adriane Lopes para afastá-lo do seu caminho na luta por uma vaga no segundo turno. A estratégia do candidato tucano é passar por cima de Adriane mostrando os problemas da cidade.

A enxurrada de críticas tende aumentar daqui pra frente. Até uma marreta é carregada por Beto para simbolizar os ataques na administração de Adriane.

E a prefeita até procura fazer uma campanha de propostas. Mas, em determinado momentos, fica na defensiva para rebater as pesadas críticas dos rivais, principalmente de Beto. A busca, com ajuste na estratégia, descolar de Beto. Ela começou a campanha à frente do candidato tucano e hoje os dois estão lado a lado se acotovelando na disputa por voto.

A senadora Tereza Cristina, presidente regional do PP, participou de algumas reuniões com staff da campanha de Adriane para mudar o rumo da disputa. Ela está preocupada com a falta de maior impulso da campanha da prefeita.



Dia 11, o presidente nacional do PP, senador Ciro Nogueira (PI), estará em Campo Grande para grande evento da prefeita. A ideia é criar forte impacto na campanha de Adriane.