Alunos da REME terão imunização contra a dengue

A partir desta quinta-feira (29), terá início à campanha de vacinação contra a dengue dentro das escolas municipais de Campo Grande. A Secretaria Municipal de Saúde irá levar o imunizante QDenga para alunos entre 10 e 11 anos, o público-alvo da primeira etapa de vacinação, estipulada pelo Ministério da Saúde.

Objetivo é ampliar a cobertura vacinal no município contra a doença e facilitar o acesso à vacina por parte do público-alvo.

Neste primeiro momento, as ações serão concentradas em escolas situadas em regiões com alta incidência de dengue, conforme explica a secretária municipal de Saúde, Rosana Leite de Melo. "Desta forma conseguimos aumentar a nossa cobertura nas localidades onde há um maior risco em potencial, em razão do elevado número de casos notificados".

Nesta semana, Campo Grande atingiu a marca de 3 mil crianças de 10 a 11 anos vacinadas contra a dengue. A expectativa é vacinar ao menos 90% do público previsto nesta primeira etapa, estimado em 28 mil crianças.

Confira os dias de aplicação das primeiras escolas do projeto:

Quinta-feira, dia 29 de fevereiro

Escola Municipal Dr. Plínio Barbosa Martins

bairro Jardim Macaúbas.

A vacinação acontecerá nos dois períodos escolares (manhã e tarde), exclusivamente para crianças de 10 e 11 anos.

Sexta-feira, dia 01 de março

Escola Municipal Valdete Rosa da Silva

Jardim Macaúbas

Escola Municipal Coronel Sebastião Lima

Jardim Serradinho.

A vacinação acontecerá nos dois períodos escolares (manhã e tarde), exclusivamente para crianças de 10 e 11 anos.

Sexta-feira, dia 08 de março

Escola Municipal Fauzy Scaff

Bairro Nova Campo Grande

A vacinação acontecerá nos dois períodos escolares (manhã e tarde), exclusivamente para crianças de 10 e 11 anos.

*Com informações da Prefeitura de Campo Grande