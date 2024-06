Alzira's une música, amizade e descontração na capital

A união de personalidades únicas e a grande amizade ajudaram a banda Alzira's a perdurar na música por mais de 20 anos em Campo Grande. Dois integrantes da banda, o vocalista, Dalych, e o guitarrista, Alexandre, participaram do CBN Cultural desta sexta-feira (7) e contaram um pouco sobre a carreira profissional do grupo. A primeira formação da banda contava com mais alguns membros, intitulada "Cegos do Houvido", e fez muito sucesso no começo dos anos 2000 com diversos shows, agora os amigos voltam a se apresentar com frequência na capital com a banda Alzira's.

"A gente sempre teve o diferencial das nossas performances caracterizados de Mamonas Assassinas, a nostalgia leva o público de volta aos seus anos de ouro, e neste sábado a gente se apresenta no 'Torresmo Fest' com o tributo a essa banda que marcou uma geração. Estão todos convidados"

Confira como foi a entrevista ao vivo: