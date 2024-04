'Amorevolezza' conta os 100 anos do Asilo São João Bosco

Os 100 anos de história do Asilo São João Bosco estão retratados na obra das escritoras Melissa Tamaciro e Sylvia Cesco. A apresentação do livro estruturado em cronicontos será realizada nesta quinta-feira (04) no auditório do Bioparque Pantanal, a partir das 9h.

Em entrevista ao Jornal CBN CG, as autoras contaram como foi a trajetória dos 6 meses de pesquisa e estruturação da obra que relata a história do Asilo em Campo Grande e de sua influência na vida política e cultural de Mato Grosso do Sul.

Segundo Sylvia Cesco, o título do livro, Amorevolezza traduz o sentido de cuidar do outro. Tamaciro revelou a experiência de acessar os arquivos históricos de Campo Grande, através do Arca, das atas, de recortes de jornais, arquivos de famílias e do Instituto Histórico de Mato Grosso do Sul. Acompanhe a entrevista completa.