Após fogo, Camelódromo permanece fechado

Nesta segunda-feira (12), o Centro Popular Camelódromo em Campo Grande vai permanecer fechado para as vendas, após um incêndio atingir 6 dos 489 boxes do local.

Segundo o presidente da Associação de Comerciantes, Narciso Soares dos Santos, o espaço será aberto apenas para os comerciantes avaliarem os danos e a possibilidade de recuperação de mercadorias. De acordo com o dirigente, os produtos que não foram consumidos pelas chamas podem ter sido inutilizados com a água utilizada para apagar o fogo.

Continue Lendo...

"Eu conversei com a diretoria, vamos manter fechado para que a gente possa restabelecer a parte elétrica, que vai ter que mexer, hidráulica, onde queimou tudo. Então vamos nos organizar amanhã para poder abrir após o carnaval".

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Sem estimar o valor do prejuízo, Soares se limita a confirmar que foi grande. O presidente da associação de comerciantes explicou que a situação ainda é mais difícil porque o espaço não possui seguro contra danos.

"Não dá, o prejuízo é grande. Esse box afetado é assistente celular, mas os outros são roupas, vestuário, um de brinquedo. Então o prejuízo é grande, infelizmente, nós não temos seguro, nenhuma seguradora quis fazer seguro para o camelódromo, já tentei várias vezes e elas negam, então o prejuízo é grande".

A suspeita é de que o fogo tenha começado em um aparelho eletrônico, deixado na ligado no final de semana.

"A gente está investigando.Nós não temos certeza ainda, já houve outros incêndios aqui no Camelódromo, há alguns anos e a partir daí nós temos o cuidado de desligar todos os juntores de todos os boxes para que não aconteça isso. Mas há uma preocupação, as pessoas trabalham, deixam algum produto que não tem ligado a energia, mas é ligado lá dentro e esse aparelho tenha causado isso[...] Eu acredito que sim, algum aparelho que ficou ligado lá dentro, alguma coisa, mesmo desligado a energia, ou bateria, que hoje a bateria encosta uma na outra, pode correr esse incêndio, pelo jeito foi uma banca de assistente celular, então pode ter alguma coisa de um celular que começou essa situação".

O fogo teve início por volta das 16h30 deste domingo. O Corpo de Bombeiros esteve no local para combater as chamas.

Segundo a Associação de Comerciantes do Camelódromo, a fiação elétrica do espaço é original da inauguração em 1998, há 25 anos.

O último investimento realizado no local foi no ano passado, 2023, com a instalação de uma mini usina fotovoltaica realizada em parceira com o governo do estado e a concessionária de energia elétrica. No entanto, segundo Soares, a implantação não contemplou a parte estrutural de energia do Camelódromo.