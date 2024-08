Árbitra de Três Lagoas quebra barreiras e conquista os campos de futebol pelo mundo

A sul-mato-grossense de Três Lagoas, Daiane Muniz foi a entrevistada do programa CBN Você Mulher, deste sábado (03). Árbitra de futebol, falou de sua trajetória profissional e dos desafios de enfrentar um espaço, ainda, majoritariamente masculino.

Entre suas marcas na carreira, ela foi a primeira mulher a comandar, como árbitra principal, uma partida do Campeonato Sul-Mato-Grossense de Futebol, em 2020; em seguida foi transferida para a Federação Paulista de Futebol, também ganhando destaque por lá. Sua mais recente marca foi registrada no ano passado, quando atuou na Copa do Mundo FIFA de Futebol Feminino.

Neste ano, ela participou de uma história muito importante do futebol nacional. Pela primeira vez, um jogo do Campeonato Brasileiro da Série ‘A’ teve a arbitragem 100% feminina. Durante a conversa com Juliana Gambim, Daiane lembrou que o futebol entrou em sua vida desde criança.

“Meu interesse por futebol vem desde criança, sempre gostei de jogar, jogava com os meninos da rua, da escola, interclasse em competições que eram possíveis eu estar e que pudesse me levar até a minha profissão. Eu sempre estive no futebol, sempre fiz com muita alegria e hoje se tornou a minha profissão”.

