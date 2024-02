O planejamento na pecuária bovina de corte, os cenários definidos pelo mercado e relação de oferta e demanda, foram os temas da entrevista com o médico veterinário Rodrigo Fialho, no programa CBN Agro. Na oportunidade, Fialho explicou que a arroba do boi gordo deve seguir apresentando estabilidade, por conta da escala da indústria frigorífica com programações mais elevadas e também a melhor capacidade do pecuarista em manter o gado, com uma pastagem mais bem formada me Mato Grosso do Sul

Confira a entrevista na íntegra: