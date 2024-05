Autorizada reforma do Fórum de Dourados

Na tarde desta segunda-feira (27), o Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS) oficializou a reforma do Fórum de Dourados e a entrega de dois novos veículos para a comarca.

A assinatura dos termos de entrega e reforma aconteceu no Gabinete da Presidência do TJMS, com a presença de autoridades do judiciário, da prefeitura de Dourados e do Ministério Público. O investimento na reforma do Fórum será de R$ 2,4 milhões. A licitação para a obra está marcada para 11 de junho de 2024.

A iniciativa é resultado do 2º Gabinete de Integração realizado pelo presidente do TJMS, Desembargador Sérgio Fernandes Martins, em Dourados no dia 22 de fevereiro deste ano. Na ocasião, o Desembargador tomou conhecimento das necessidades da comarca e deu início às tratativas que culminaram nos anúncios de hoje.

“Entregamos hoje dois veículos totalmente novos para o que o município e a comarca possam desempenhar suas funções com mais qualidade. Também liberamos o edital de concorrência e licitação para reforma do prédio do Fórum de Dourados. Com isso queremos contribuir para todos que necessitam e dependam do judiciário e suas instalações, possam ter um acesso mais digno à justiça e melhores condições de trabalho”, frisou o Des. Sérgio Martins.

*Com informações do TJMS