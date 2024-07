Calor e baixa umidade do ar continuam em MS

Nesta quinta-feira (25) Mato Grosso do Sul continua sob a influência de um sistema de alta pressão atmosférica, mantendo o tempo firme e ensolarado ao longo do dia, conforme a previsão do tempo elaborada pelo Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec).

De acordo com a meteorologista e coordenadora do centro, Valesca Fernandes, a atuação desse sistema inibe a formação de nuvens e a ocorrência de chuvas, caracterizando um dia quente e seco em toda a região.

A temperatura mínima em Campo Grande será de 19ºC, com a máxima de 31ºC, enquanto em Dourados os termômetros variam entre 16ºC e 33ºC, em Ponta Porã entre 16ºC e 29ºC, e em Três Lagoas entre 17ºC e 30ºC.

Já na região pantaneira, afetada pelos incêndios florestais, Corumbá terá máxima de 35ºC e Aquidauana de 34ºC. As mínimas nesses municípios serão de, respectivamente, 21ºC e 16ºC. Em Coxim o termômetro vai de 15ºC e 32ºC.

Umidade e ventos

A umidade relativa do ar permanecerá baixa, variando entre 10% e 30%, o que requer atenção com relação aos cuidados com a saúde e a hidratação. Os ventos predominantes serão do quadrante leste (sudeste/leste/nordeste), com velocidade entre 40 km/h e 60 km/h ao longo do dia.

Pontualmente, podem ocorrer rajadas de vento superiores a 60 km/h, especialmente em áreas mais expostas.

Próximos dias

Ainda de acordo com o Cemtec, a tendência meteorológica, até o dia 30 de julho, é de probabilidade para ocorrência de chuvas de até 20 mm, sendo os maiores acumulados de chuvas previstos para as regiões extremo sul e sudeste do Estado.

Além disso, entre os dias 29 e 30 de julho, uma frente de menor intensidade causará queda das temperaturas no Estado. Porém, entre os dias 1° e 4 de agosto as temperaturas voltam a ficar acima da média para o período. Já entre os dias 4 e 6 de agosto, a tendência meteorológica mostra a incursão de ar frio, aparentemente com uma frente fria de maior intensidade, onde as temperaturas mínimas podem ficar abaixo de 5°C, principalmente no sul do Estado.