Balança Comercial de MS contabiliza saldo de US$ 4,3 bi

A Balança Comercial de Mato Grosso do Sul contabilizou saldo positivo de mais de US$ 4,3 bilhões, de janeiro a julho deste ano. O montante informado pelo Boletim da Balança Comercial, produzido pela Associação dos Produtores de Soja de Mato Grosso do Sul (Aprosoja/MS), destaca que a soja segue como líder no ranking de produtos comercializados internacionalmente, representando 37% das operações.

No período, as exportações totalizaram mais de US$ 6 bi e as importações cerca de US$ 1,6 bi. Entre os principais produtos comercializados, além da soja, estão a celulose, carne bovina, açucares e melaço, e bagaço e resíduos de soja. Já os principais produtos importados foram gás natural (liquefeito ou não), adubos ou fertilizantes químicos, tecidos, tramas e materiais têxteis, e cobre e fios têxteis.

O Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) apresentou aumento de 0,38% e o Índice Geral de Preços do Mercado (IGP-M), de acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e da Fundação Getúlio Vargas (FGV).

Para acessar mais informação e gráficos comparativos entre 2023 e 2024, clique aqui.

*Com informações da Aprosoja/MS