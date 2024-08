Barragem em condomínio apresentava falhas há mais de 20 anos

A falta de manutenção e o uso inadequado do lago para esportes náuticos seriam algumas das causas do rompimento da barragem construída há cerca de três décadas no condomínio de luxo Nasa Park, no município de Jaraguari. É o que apontam os técnicos do Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (Imasul) e das Faculdades de Engenharia, Arquitetura e Urbanismo e de Geografia, da UFMS.

Rubens Silvestrini, doutor em Ciências e professor da UFMS, revelou que vistoriou a barragem, para fins particulares, há pouco mais de vinte anos e, na época, havia alertado a administração do local sobre a presença de microfissuras na estrutura da barragem.

O lago, com quase um quilômetro de extensão e cerca de 800 milhões de litros de água, era sustentado com talude implantado com terra arenosa, sem uso de concreto ou pedras, conforme constatou Silvestrini.

"O que me preocupou é que, com o passar do tempo, esse lago artificial que, do meu ponto de vista, deve ter sido construído como um lago para contemplação, talvez para as pessoas nadarem, mas não a ponto de, de repente, ter muita movimentação dentro da água. E esse lago foi utilizado com lanchas, com jet-skis. Tudo isso causa uma hidrodinâmica [...] tem um trabalho interno de pressão do peso em cima, o próprio peso da barragem, o peso dos veículos passando em cima da barragem e também a movimentação da água", explicou o professor de Engenharia.

O gerente de Recursos Hídricos do Imasul, Leonardo Sampaio Costa, responsável pela fiscalização das barragens no estado, confirmou à CBN Campo Grande que, desde 2019, o proprietário do empreendimento vem sendo notificado a tomar providências quanto à manutenção da barragem, execução de projetos de segurança no local e a regularização cadastral na instituição.

"A gente está fazendo agora toda a medição da extensão do dano ambiental, porque é o que nos cabe agora, para a gente ver qual foi o impacto todo devido ao rompimento da barragem, pra gente calcular esses danos e fazer uma nova autuação. Entre hoje e amanhã também a gente vai estar notificando de novo pra ele entregar todos os outros documentos que ele não entregou nas outras notificações que a gente fez", destacou Costa.

O empreendimento também estava irregular junto ao Corpo de Bombeiros, tendo sido notificado em 2021, conforme o tenente-coronel Fábio Pereira de Lima, chefe da Comunicação do CBM/MS.



Nesta quarta-feira (21), o Jornal CBN Campo Grande promoveu um debate ao vivo sobre essa situação e foi informado que, pelo menos, outras nove barragens em Mato Grosso do Sul apresentam alto risco de rompimento. Elas estão localizadas nos municípios de Água Clara, Bandeirantes, Bela Vista, Rio Brilhante, Sidrolândia e Ribas do Rio Pardo.

Nota oficial do empreendimento Nasa Park

"A administração do NASA Park lamenta profundamente o ocorrido na data de hoje, 20 de agosto de 2024, que resultou no rompimento de uma parte da estrutura do parque. Imediatamente após o fato, as autoridades competentes foram acionadas e estamos colaborando integralmente para garantir que todas as medidas necessárias sejam tomadas. Nossa prioridade é oferecer todo o suporte necessário e trabalhar para resolver a situação com a maior agilidade possível.Engenheiros especializados já estão realizando um estudo detalhado para determinar as causas do rompimento e propor as medidas corretivas. É importante destacar que o NASA Park opera em conformidade com todas as normas e regulamentos vigentes. Ao ser concebido, o projeto teve manifestações favoráveis do IMASUL, incluindo o projeto aprovado pelo Corpo de Bombeiros e os certificados ambientais devidamente validados. Reafirmamos nosso compromisso com a segurança de nossos moradores, visitantes e colaboradores. Nos colocamos à disposição para esclarecer quaisquer dúvidas adicionais".