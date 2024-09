Barreiras linguísticas podem comprometer o desenvolvimento de MS na Rota Bioceânica

Segundo dados da pesquisa EF English Proficiency Index 2023, apenas 5% dos brasileiros falam inglês fluentemente e menos de 1% possuem proficiência avançada no idioma.

No CBN Finanças desta sexta-feira (06), o economista e colunista do Jornal CBN Campo Grande, Hudson Garcia, avaliou como os baixos índices de fluência em um segundo idioma como inglês ou espanhol podem comprometer o desenvolvimento econômico do Brasil e de Mato Grosso do Sul, especialmente, com a implantação da Rota Bioceânica.

Continue Lendo...

“Com a Rota Bioceânica, novas oportunidades surgirão, ampliando ainda mais o acesso aos mercados asiáticos e aos países vizinhos. No entanto, para que possamos aproveitar plenamente essa oportunidade, será crucial que os profissionais e empresários do nosso estado dominem não apenas o inglês, mas também o espanhol”.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Acompanhe a análise completa: