BPMTran começa operação para coibir uso indevido das faixas exclusivas

O Batalhão de Polícia Militar de Trânsito (BPMTran) começou nesta terça-feira (16) a operação Faixas Exclusivas, que visa coibir o uso indevido dos famosos corredores de ônibus na Capital. De janeiro até agora, já foram registradas 884 infrações relacionadas ao tráfego de veículos na faixa exclusiva. Até sexta-feira (19), policiais estarão fiscalizando pontos críticos com auxílio do drone.

A operação será realizada nas três avenidas que contam com faixas exclusivas na Capital: Brilhante, Duque de Caxias e Rui Barbosa. Durante a última semana, policiais do BPMTran estiveram observando essas vias para identificar os pontos onde a infração é cometida com maior frequência. Não estavam sendo aplicadas multas por esses agentes.

Continue Lendo...

A partir de agora, quem for flagrado usando indevidamente o corredor, será multado. “Os policiais vão estar parados com a viatura caracterizada e observando. Visualizou que o motorista fez utilização de uma forma grotesca dessa faixa exclusiva, se beneficiou dela, utilizou não apenas para acessar o comércio, uma residência local ou fazer a conversão, vai ser feita a notificação de trânsito”, afirma o major Everton Myller, subcomandante do BPMTran.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Segundo o subcomandante, o principal objetivo é conscientizar e educar os motoristas. “A gente quer, no final dessa semana, não questão de números, de notificações, mas sim que seja uma semana educativa de conscientização para as pessoas entenderem que essas faixas são importantes. Elas não estão ali apenas para eles poderem cortar caminho [...] quem tiver dúvida e ver uma equipe do trânsito na rua, pode estacionar e ir lá pedir para conversar. A gente está aí também para poder ensinar e educar”.

Ao final da operação, os policiais voltarão aos pontos fiscalizados para verificar se os motoristas estão utilizando corretamente a faixa exclusiva. Caso sejam identificadas novas infrações, a operação pode ser prorrogada por mais uma semana.

Além dos ônibus, veículos de emergência e táxis identificados também podem trafegar pelas faixas exclusivas. Os demais veículos só podem usar o corredor para acessar comércio, residência ou fazer a conversão. Em caso de uso contínuo, o motorista estará cometendo infração gravíssima. A penalidade é de sete pontos na Carteira de Habilitação, além de multa de R$ 293,47.

CLIQUE AQUI e entre no canal de notícias da CBN CG