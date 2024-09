BR-163 em MS tem 14 trechos em obras e serviços, nesta segunda-feira

Neste início de semana (09), os motoristas que trafegam pela BR-163 precisam ficar atentos a 14 trechos de interdição. Os locais passam por obras e serviços de melhoria. Nesses pontos estão sendo realizadas as operações pare-e-siga, quando ocorre a interdição do tráfego em uma das faixas, enquanto na outra segue o fluxo de veículos - nos sentidos Norte e Sul da via.

Além disso, em três pontos há desvio de tráfego, em São Gabriel do Oeste, Bandeirantes e Caarapó. Segundo a concessionária, CCR MSVia, que atende a rodovia federal em Mato Grosso do Sul, os pontos de interdição estão sinalizados.

A Concessionária alerta ainda aos usuários para que fiquem atentos e redobrem a atenção ao aproximarem-se dos locais em obras devido à presença de operários nas imediações da pista. Caso chova, as obras serão interrompidas.

Confira a lista - Pontos com desvio de tráfego:

São Gabriel do Oeste – entre os kms 624 e 620;

Bandeirantes – entre os kms 589 e 588;

Caarapó – no km 216 e no km 192;

Pontos com pare-e-siga:

Sonora – no km 845;

São Gabriel do Oeste – no km 612;

Campo Grande – entre os kms 461 e 458;

Campo Grande/Nova Alvorada do Sul – entre os kms 420 e 417;

Nova Alvorada do Sul – entre os kms 406 e 405, e entre os kms 405 e 403;

Rio Brilhante – no km 323;

Dourados – no km 265;

Caarapó – no km 224;

Juti – no km 183;

Eldorado – no km 52.

A CCR MSVia alerta que o cronograma de obras e serviços é dinâmico, ou seja, outros pontos de intervenção com pare-e-siga ou desvio de tráfego podem ocorrer ao longo do dia. Os condutores podem acompanhar a evolução da situação de tráfego na rodovia federal por meio do site da concessionária em tempo real, ou ligue para o Disque CCR MSVia pelo 0800 648 0163 (ligações gratuitas, inclusive para celulares).