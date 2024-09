Brasil e China discutem ampliação do comércio agropecuário e revisão de protocolos sanitários

Na última terça-feira (24), o governo brasileiro e o governo da China realizaram uma reunião para discutir o estreitamento das relações comerciais, especialmente no setor agropecuário. O encontro envolveu a Administração Geral de Alfândega da China e o Ministério da Agricultura do Brasil, com foco na revisão e atualização de protocolos sanitários e fitossanitários. O objetivo é ampliar o comércio agropecuário entre os dois países.

Durante a reunião, o Brasil manifestou interesse em expandir a exportação de miúdos de bovinos e carne bovina com osso para o mercado chinês. Também foram discutidos avanços na exportação de carne de aves, com a inclusão de miúdos e o reconhecimento da regionalização para controle da influenza aviária de alta patogenicidade e da doença de Newcastle.

A regionalização é vista como uma medida importante, especialmente após a suspensão das exportações brasileiras causada por enchentes no Rio Grande do Sul. O reconhecimento das especificidades geográficas do Brasil pode ser fundamental para a retomada e expansão das exportações de carnes.

