Caarapó vai receber quase R$7 milhões para ampliar rede de esgoto

O município de Caarapó vai receber cerca de R$6,9 milhões do Governo do Estado para investir em obras de ampliação da rede de esgoto. O sistema será ampliado para cumprir a meta estabelecida pelo novo marco legal do saneamento básico.

A ordem de serviço para o início das obras foi assinada no dia 3 de maio pelo diretor-presidente da Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul (Sanesul), Renato Marcílio, e pelo diretor de Engenharia e Meio Ambiente, Leopoldo Godoy do Espírito Santo.

Continue Lendo...

O plano de investimento inclui a ampliação do sistema de esgotamento sanitário com a implantação de 25.801,81m de rede coletora e 1.402 ligações domiciliares.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

No total, serão aplicados R$ 6.955.000 no empreendimento, conforme o contrato que prevê um prazo de execução de 24 meses, contados a partir da emissão da ordem de serviço.

O investimento será feito com recursos próprios da Sanesul por meio do programa Avançar Cidades.

*com informações do Governo do Estado