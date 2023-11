Cada um por si em 2024 e juntos em 2026

As eleições municipais são a base de sustentação de um partido com plano de ganhar fôlego de vida e conquistar o poder. A eleição de prefeitos e vereadores pode ajudar um partido na eleição de deputados federais, que é referência para garantir a sua sobrevivência.

Então, os aliados do governador Eduardo Riedel (PSDB) serão adversários nas eleições municipais. Não têm como se juntarem em alguns municípios. Em Campo Grande, por exemplo, o PP e PL que apoiaram a eleição de Riedel, devem ir para o enfrentamento. Esses partidos estão mais preocupados em ganhar mais poder no Congresso Nacional com a eleição de grande bancada de deputados federais.

Sem a força da representação parlamentar, os partidos se tornam nanicos, ficam sem dinheiro do Fundo Partidário e desaparecem.

Continue Lendo...

O PP não tem, na atual conjuntura, interesse de concorrer ao Governo do Estado. O partido tem compromisso de apoiar a reeleição de Riedel. Já a posição do PL é incógnita. O partido vai depender muito do desfecho das decisões da cúpula nacional. Há, ainda, esperança do PL de o ex-presidente Jair Bolsonaro derrubar a sua inelegibilidade até 2026.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Confira na íntegra: