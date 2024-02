Cães da PRF encontram 283 Kg de maconha em caminhão na BR-262

Uma ação da Polícia Rodoviária Federal (PRF), com ajuda de cães farejadores resultou na apreensão de 283 Kg de maconha na BR-262 em Campo Grande, na manhã de quinta-feira (22).

O flagrante aconteceu durante uma fiscalização de rotina, onde um caminhão Volvo Fh 440 foi abordado. O nervosismo do condutor e suas respostas inconsistentes despertaram a desconfiança dos policiais, que solicitaram a remoção do veículo para uma vistoria mais detalhada.

A equipe do Grupo de Operações com Cães da PRF foi acionada para auxiliar na busca por ilícitos. Os cães K9 Thor e K9 Zorro, com seu faro aguçado, indicaram a presença de drogas na carga de serragem de madeira.

Após a retirada da carga lícita, os policiais localizaram diversos fardos de maconha escondidos entre a serragem, totalizando 283 Kg da droga.

O condutor do caminhão e a droga apreendida foram encaminhados à Polícia Judiciária em Campo Grande para as devidas providências legais.

*Com informações da PRF