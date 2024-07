Calor intenso marca esta quarta-feira em MS

A quarta-feira (31) será marcada por temperaturas elevadas e sol predominante em Mato Grosso do Sul, de acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec). O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) indica alerta laranja, que representa perigo devido a baixa umidade relativa do ar, no Norte e Nordeste do estado.

Junto com as altas temperaturas, o estado experimentará calor intenso e umidade baixa devido à atuação de um sistema de alta pressão atmosférica. Os termômetros devem registrar mínimas variando entre 15°C e 24°C, dependendo da região, com máximas de até 38°C.

Continue Lendo...

De acordo com a Cemtec, a umidade relativa do ar estará bastante baixa, com índices previstos entre 10% e 30%. Portanto, é fundamental manter-se bem hidratado e umidificar os ambientes para evitar desconfortos relacionados ao tempo seco. Os ventos estarão soprando do quadrante leste, com velocidades variando entre 30 km/h e 50 km/h.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Temperaturas

Campo Grande

Mínima: 16°C Máxima: 31°C

Coxim

Mínima: 18°C Máxima: 37°C

Corumbá

Mínima: 16°C Máxima: 39°C

Dourados

Mínima: 14°C Máxima: 30°C

Três Lagoas

Mínima: 15°C Máxima: 34°C

Porto Murtinho

Mínima: 16°C Máxima: 36°C

*Com informações Cemtec/MS e Inmet