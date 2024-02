Camapuã recebe nova arena esportiva

Camapuã foi agraciada com a inauguração de uma nova arena esportiva como parte do programa MS Bom de Bola, promovido pelo Governo do Estado em colaboração com a Fundesporte (Fundação de Desporto e Lazer). A cerimônia ocorreu na quarta-feira (7).

Batizada de Arena Esportiva Multiuso Roberto Aquino (Roberto Alfaiate), a nova estrutura oferece espaço para a prática de futebol society e basquete 3×3. Localizada ao lado do salão Conviver, na rua Antônio João, a arena é resultado de uma parceria entre o governo estadual e a Prefeitura de Camapuã. A prefeitura contribuiu com a base, incluindo terraplanagem, concreto e pontos de energia, num investimento total de R$ 285 mil.

Continue Lendo...

O espaço esportivo é revestido com grama sintética, seguindo o modelo de estádios renomados como o Allianz Parque (São Paulo) e a Arena da Baixada (Curitiba). Além das instalações para futebol society e basquete 3×3, a arena possui iluminação em LED e arquibancadas, num investimento total de R$ 402,7 mil.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“A construção da nova Arena Esportiva é crucial para promover o acesso ao esporte de todos os moradores de Camapuã. O governo estadual, com uma abordagem municipalista, está ampliando as oportunidades de esporte e lazer para todas as cidades de Mato Grosso do Sul”, frisa o diretor-presidente da Fundesporte, Herculano Borges.

O prefeito de Camapuã expressou sua satisfação com o nome da arena, uma homenagem justa ao jogador de futebol Roberto Aquino, que representou tão bem o município. Na inauguração, seu filho, Everson Aquino, prestou uma emocionante homenagem ao pai.

*Com informações da Fundesporte