Camila Ítavo é nomeada nova reitora da UFMS

A nomeação da professora Camila Ítavo como nova reitora da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) foi oficializada nesta quinta-feira (29), através de um decreto publicado no Diário Oficial da União. Camila assumirá o cargo a partir de 27 de outubro, com um mandato de quatro anos.

A escolha da nova gestora teve como base o resultado da consulta pública à comunidade universitária, na qual Camila liderou nos três segmentos, professores, técnicos e estudantes. A eleição deste ano teve um recorde de participação, com 11.043 votos válidos, um aumento de 34,19% em relação à última consulta realizada em 2020. Além disso, Camila também liderou a votação no Conselho Universitário, obtendo 82,3% de aprovação dos membros.

Continue Lendo...

Mandato de Camila Ítavo vai até 2028

Em sua primeira declaração após a nomeação, Camila Ítavo expressou sua gratidão e senso de responsabilidade. "É uma honra ser nomeada para ser reitora da nossa UFMS. Estou muito feliz e agradecida a todas as pessoas que participaram desse processo, desde a consulta à comunidade até o envio de toda a documentação para o Ministério da Educação e para a Presidência da República. Ciente da responsabilidade e da missão que temos em prol do desenvolvimento da Educação, da Ciência e Tecnologia, da Inclusão e das Pessoas, reafirmo meu compromisso e minha dedicação incondicional em prol da nossa universidade, das pessoas da nossa UFMS e de toda a sociedade", declarou.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O atual reitor, Marcelo Turine, que finaliza seu mandato em 26 de outubro, após oito anos à frente da UFMS, parabenizou a sucessora. "É uma alegria finalizar esse período com a nomeação da professora Camila, que esteve comigo durante todo o nosso mandato. Desejo uma gestão próspera e de muitos resultados positivos para a nossa Universidade e sei que a professora Camila está mais que preparada para conduzir a UFMS pelos próximos anos, para o desenvolvimento competitivo do estado de Mato Grosso do Sul", afirmou Turine.

Consulta pública - A consulta pública na UFMS ocorreu no dia 10 de maio deste ano. A chapa 2, formada por Camila Ítavo e Albert Schiaveto, conquistou a maioria dos votos: 4.026 de estudantes, 725 de técnicos e 883 de docentes. No Conselho Universitário, realizado em 24 de maio, Camila também liderou, com 82,3% dos votos, seguida por Marco Aurélio, com 13,9%, e Ruy Corrêa Filho, com 3,8%. A lista tríplice foi enviada ao MEC em junho, culminando na nomeação oficial de Camila Ítavo como reitora da UFMS.

*Com informações da UFMS