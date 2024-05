Campanha arrecada mais de 180 mil peças para esquentar famílias em MS

Direcionada às famílias em situação de vulnerabilidade social, a campanha ‘Seu Abraço Aquece: doe calor e faça o bem’ foi encerrada nesta segunda-feira (27) com mais de 180 mil peças arrecadadas. O evento foi realizado na Sala de Convívio Arquiteto Ricardo de Melo Spengler, no Centro de Convenções Rubens Gil de Camillo, e contou com a presença de autoridades e de servidores que auxiliaram nas doações.

Organizada pela Secretaria de Estado de Administração (SAD), a iniciativa tem como madrinha a primeira-dama do Estado, Mônica Riedel. A campanha, que teve início no dia 5 de abril com o objetivo de arrecadar itens de inverno novos ou em bom estado de conservação, como roupas, cobertores, sapatos, meias e cachecóis.

"Nesse ano a gente teve a surpresa do Rio Grande do Sul e o nosso abraço teve que ser maior. A gente recebeu muitas doações, estamos com 186 mil peças para fazer a doação, uma distribuição entre as entidades que entraram em contato conosco. São mais de 300 instituições, então acredito que a gente vai conseguir, ainda chegando um pouquinho mais de doações também, fazer uma divisão boa e atender a todos nesse inverno", contou a primeira dama do Estado, Mônica Riedel.

A Organização Não Governamental (ONG) 'Sonhadores MS' é uma das instituições que recebe as doações da campanha. No ano passado, a Ong recebeu cerca de 400 cobertores e 20 casacos e segundo o fundador e presidente da Ong, Milton Kruk, neste ano a ajuda será também muito importante para as famílias.

"Esse será o terceiro ano que receberemos as doações e nos ajuda muito a esquentar as nossas famílias da comunidade da região do Segredo, que abrange o Bosque da Saúde, o Nossa Senhora das Graças, a Vila Nácer e a Vila Marli. Conseguimos levar dignidade e carinho neste tempo frio para as nossas mães e crianças", afirmou Milton.

Segundo o Governador do Estado, Eduardo Riedel, o auxílio é importante para as famílias de Mato Grosso do Sul e também do Rio Grande do Sul, estado que precisa se reerguer após as catástrofes naturais com toda a ajuda necessária.

"Essa é uma ação do servidor, da servidora do Estado, de qualquer um dos poderes, todos se envolvem e que com muita dedicação, muito carinho, muito amor, muita solidariedade fazem esse gesto. Esse ano com uma particularidade que é a situação no Rio Grande do Sul, o Estado se movimentou junto com esses parceiros também para atender tanto lá quanto cá e tivemos muito o êxito, um volume nunca visto para o Rio Grande do Sul, aqui para o Estado também bater o recorde de apoio das pessoas lá muito mais diversificado", concluiu o Governador.

