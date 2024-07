Campo Grande registra sensação térmica de -4ºC neste sábado

O sábado (13) deve ser gelado em Mato Grosso do Sul, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) mantém o aviso de temperatura em declínio para alguns municípios. Na Capital, a temperatura na madrugada ficou em 9ºC, com sensação térmica de - 4,1ºC. No momento mais quente do dia, os termômetros devem marcar 25ºC.

Em Corumbá, no Pantanal, a máxima também deve ser de 25ºC; Porto Murtinho, no Sudoeste, e Dourados, no Sul do estado, devem ter máxima de 20ºC.

Já na região Norte de Mato Grosso do Sul, Coxim deve ter máxima de 28ºC e em Três Lagoas, os termômetros devem marcar 29º C no momento mais quente do dia.

