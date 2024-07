Campo Grande sedia a 13ª edição das Paralimpíadas Escolares de MS

Cerca de 158 estudantes-atletas com deficiência de todo o Mato Grosso do Sul se reúnem em Campo Grande para a 13ª edição das Paralimpíadas Escolares de Mato Grosso do Sul (Paraesc), que acontece entre os dias 12 e 14 de julho. A abertura oficial do evento será na sexta-feira (12), às 18h30, no clube de campo da Associação Esportiva e Cultural Nipo Brasileira (AECNB).

As Paraesc são consideradas a principal competição do esporte paralímpico no âmbito escolar do estado, servindo como seletiva para a etapa nacional das Paralimpíadas Escolares. Este ano, o evento bateu recorde de participação, com 13 municípios representados, duas cidades a mais do que em 2023.

Jovens atletas entre 11 e 18 anos competem em quatro modalidades; atletismo, bocha, parabadminton e tênis de mesa. As provas de atletismo serão disputadas no Parque Olímpico Ayrton Senna, enquanto as disputas de bocha, parabadminton e tênis de mesa acontecerão na Nipo Campo.

Para o diretor-presidente da Fundação de Desporto e Lazer (Fundesporte), Paulo Ricardo Nuñez, as Paralimpíadas Escolares vão além da competição, promovendo a inclusão social e o desenvolvimento dos atletas.

"O esporte traz diversos benefícios, como relações interpessoais e autonomia. Para muitas dessas crianças e adolescentes, a prática esportiva significa sair de casa, ter independência para ir e vir, atravessar uma rua, ter mais liberdade. Acredito que esse seja o principal retorno do paradesporto, a inclusão", ressaltou o presidente da Fundesporte.

Mato Grosso do Sul tem motivos para se orgulhar no paradesporto, como destaca Leandro Fonseca, Diretor de Gestão de Políticas de Excelência e Capacitação Esportiva da Fundesporte. "O estado atende as três dimensões do esporte; lazer, formação e rendimento. O Paradesporto está presente em todas elas. Hoje, temos dois medalhistas de ouro na última Paralimpíada, Rufino e Yeltsin, frutos de um trabalho desde a base. As Paraesc, que iniciam neste final de semana, são frutos dessa transformação, desse esporte de base, até que esses atletas consigam chegar ao alto rendimento", afirma o professor.

*Com informações da Fundesporte