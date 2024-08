Campo Grande tem 3 mil vagas para o mercado de trabalho

Quem procura uma vaga no mercado de trabalho formal em Campo Grande tem, nesta quarta-feira (7), poderá encontrar o emprego na Fundação Social do Trabalho (Funsat), onde constam 3.347 vagas em aberto. Entre elas para ajudante de açougueiro (236); atendente de telemarketing (100) e examinador de cabos, linhas elétricas e telefônicas (20). Para conferir todas as vagas clique aqui.

A Funsat está localizada na Rua 14 de Julho, 992, Vila Glória, e para concorrer às vagas é necessário estar com os documentos pessoais com foto e Carteira de Trabalho. No caso de Carteira de Trabalho Digital, o candidato precisa estar com o celular com a bateria e recarga, para acesso aos dados. É necessária a atualização cadastral.