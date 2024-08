Campo Grande terá plantão de vacinação neste final de semana

A Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) de Campo Grande anunciou que haverá plantão de vacinação neste fim de semana, nos dias 17 e 18 de agosto. A iniciativa visa facilitar o acesso da população às vacinas, reforçando a importância da imunização.

No sábado (17), o plantão ocorrerá em dois pontos estratégicos da cidade: no Shopping Norte Sul, localizado na Avenida Ernesto Geisel, 2300, das 10h às 18h, e na Unidade de Saúde da Família (USF) Tiradentes, na Avenida José Nogueira Vieira, sem número, das 7h às 16h45.

Já no domingo (18), a vacinação estará disponível na USF Tiradentes, no mesmo endereço, com atendimento das 7h às 16h45.

Serão oferecidas todas as vacinas do calendário, com exceção da BCG e da Dengue. A Sesau reforça a importância de que a população aproveite essa oportunidade para manter as vacinas em dia e contribuir para a saúde coletiva da cidade.

Para mais informações, a Prefeitura Municipal de Campo Grande disponibiliza os números de telefone: 2020-1120, 2020-1121, 2020-1122, 2020-1123 e 2020-1124.

*Com informações da Prefeitura de Campo Grande