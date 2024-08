Campo Grande terá primeira escola internacional

Em 2025, Campo Grande contará com a primeira escola internacional da cidade. Com mais de 50 anos de tradição na área da educação, a Red House School é uma escola que oferece educação internacional bilíngue de excelência.

Em entrevista ao Jornal CBN Campo Grande, desta sexta-feira (02), o diretor da Red House School, Filipe Simões, explicou que muito além da escola bilíngue, a escola internacional está focada na formação do cidadão.

Continue Lendo...

“A escola internacional traz em seu currículo bases que são de internacionais, que em geral, são currículos modernos com conteúdos que são voltados para a formação de um cidadão do mundo, com um cidadão de mente crítica, pensamento crítico. São currículos normalmente bastante rígidos, muito abrangentes que trabalham esses aspectos do desenvolvimento”.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Durante a conversa, ele falou como a equipe pedagógica trabalha para ampliar o desenvolvimento social e cultural dos alunos. Simões explicou também como funciona o Programa IB, que pode inclusive proporcionar ao aluno de escola internacional acesso à universidade.

Acompanhe a entrevista completa: